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Preliminari di Champions League, pronostico KuPS-Sabah Baku: che rebus alla "Vare Arena"© Getty Images

Preliminari di Champions League, pronostico KuPS-Sabah Baku: che rebus alla "Vare Arena"

Qualificazione in bilico dopo l'1-0 dell'andata in favore degli azeri
2 min
TagsKuPS-Sabah BakuPreliminari Champions Leaguepronostico

Nel terzo turno preliminare di Champions c’è posto solo per una tra KuPS e Sabah Baku. I finlandesi devono rimontare un gol, che all’andata ha fatto la differenza in favore degli azeri, al termine di un match con poche emozioni. Ecco quote e pronostico di KuPS-Sabah Baku, in programma martedì 28 luglio alle ore 17.00.

Comparazione quote: KuPS-Sabah Baku: Multigol 2-3

Nel turno precedente il Sabah Baku aveva eliminato agevolmente il TNS mentre il KuPS ha avuto ragione del Vardar solo ai supplementari: vittoria esterna per 2-0 e ko interno con lo stesso risultato, che al 120’ si è trasformato in 2-3. Il KuPS è primo anche nell’attuale campionato, dove vanta 6 vittorie e 3 pareggi in 9 gare interne. In Europa però, si è visto anche col Vardar, la musica è diversa e col Sabah Baku, a segno da 9 partite consecutive, non sarà facile ribaltare la situazione. Il match - anche per le quote - si preannuncia aperto a qualsiasi risultato: l’1 vale 3 volte la posta, il 2 è offerto a 2.25. Il Goal (1.70) si lascia preferire rispetto al No Goal (2.00), occhio anche al Multigol 2-3 (due o tre reti totali al triplice fischio) in lavagna a 1.76 su Eplay24 e NetBet, a 1.95 su Sisal.

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