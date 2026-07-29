Pronostico Hapoel Beer Sheva-Vikingur Reykjavik, per i bookie i gol non mancheranno

Non è stato un inizio di stagione positivo per l’ Hapoel Beer Sheva . Ko in finale di Supercoppa nazionale contro il Maccabi Tel Aviv (1-3) e sconfitta per 2-1 in Islanda nel match d’andata del 2° turno preliminare di Champions . La doppietta di Hansen fa sognare il Vikingur , che già nel 1° turno ha compiuto una mezza impresa eliminando i campioni d’Ungheria del Gyor .

Comparazione quote: Hapoel-Vikingur Over 2,5

In Islanda la stagione ufficiale è iniziata da parecchio e questo può agevolare il Vikingur, che ha vinto 14 delle 16 partite giocate nel suo campionato. Che partita attendersi dunque? Vale la pena specificare che si gioca sul campo neutro di Szombathely, in Ungheria, altro fattore che certamente non sostiene i progetti di rimonta da parte degli israeliani. Nelle ultime otto trasferte disputate dal Vikingur è sempre uscito l’Over 2,5. L’Hapoel rincara la dose con una striscia di 8 incontri consecutivi caratterizzati dalla combo Goal+Over 2,5. Le statistiche (e le quote) sembrano dunque suggerire che, a prescindere dall’esito finale (si potrebbe andare anche oltre i tempi regolamentari), in Hapoel-Vikingur le reti non mancheranno. L’Over 2,5 al 90’ è bancato a 1.63 da Eplay24 , a 1.62 da Snai e Sisal.