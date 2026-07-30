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Preliminari Europa League, per le quote Paok favorito sulla Dinamo Kiev© EPA

Preliminari Europa League, per le quote Paok favorito sulla Dinamo Kiev

I greci hanno già vinto per 3-2 all'andata: sarà "bis" anche al ritorno?
Federico Vitaletti
2 min
TagsPaok-Dinamo Kievpronosticoquote

Il Paok ha un piede nel 3° turno preliminare di Europa League dopo aver battuto per 3-2 la Dinamo Kiev. Delle avvisaglie per gli ucraini c’erano già state nel turno precedente, quando solo ai calci di rigore avevano eliminato l’Universitatea Cluj (0-0 nel doppio confronto). 

Comparazione quote: Paok-Dinamo Kiev Goal

Il Paok ha confermato le buone sensazioni del pre-campionato, tre successi e una sola sconfitta (col Twente). Da registrare la presenza fissa dell’Over 3,5 nei primi cinque match fin qui giocati dai greci, eliminati lo scorso anno dal Celta Vigo nei sedicesimi di Europa League. La Dinamo ha vissuto tempi più gloriosi: nella campagna europea 2025/26 ha salutato la Conference League già al termine della fase campionato, chiusa con soli 6 punti in 6 partite. Le quote vedono favoriti i greci (l’1 vale circa 1.75) anche se va detto che le sorprese nei turni preliminari delle competizioni europee se ne stanno vedendo parecchie. La Dinamo deve giocare all’attacco per cercare di vincere e almeno una rete potrebbe realizzarla. Al “Toumba Stadium” si può provare l’esito Goal, in lavagna a 1.73 su Eplay24Planetwin e BetFlag.

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