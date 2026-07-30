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Il pronostico di Benfica-San Gallo, per le quote possibile l'1 al primo tempo© EPA

Il pronostico di Benfica-San Gallo, per le quote possibile l'1 al primo tempo

Il match, valevole per il ritorno del secondo turno preliminare di Europa League, sarà trasmesso in esclusiva sul canale YouTube del Corriere dello Sport
2 min
TagsDove vedere Benfica-San GalloCanale YouTube Corriere dello SportPreliminari Europa League

I preliminari di Europa League entrano nel vivo con le partite di ritorno del secondo turno. Tra le nove gare in programma ne spicca una, quella delle 21, ultima in ordine temporale: dulcis in fundo verrebbe da dire. Si tratta di Benfica-San Gallo. Ecco il pronostico del match, che sarà trasmesso in esclusiva sul canale YouTube del Corriere dello Sport.

Pronostico Benfica-San Gallo: 1 primo tempo

All'andata i gol come da copione non sono mancati ma l’attore protagonista è stato quello meno atteso. Il San Gallo si è aggiudicato il primo round della sfida col Benfica, che al pari degli svizzeri è entrato in scena nel Q2 di queste qualificazioni per la fase campionato di Europa League

Imprevisti da inizio stagione per i portoghesi, che in Svizzera hanno giocato il primo match ufficiale della stagione. Il San Gallo in campionato ha esordito battendo in rimonta lo Zurigo per 2-1, nelle due precedenti amichevoli invece aveva perso sonoramente contro Norwich e Lione. Per i bookmaker all’Estadio “Da Luz” non c’è davvero spazio per altre sorprese, l’1 al 90’ vale un premio irrisorio. L’offerta si alza a 1.40 (Bet365Sisal e Eplay24) per il vantaggio lusitano all’intervallo. Quota 1.57 per il Benfica a segno minimo due, massimo quattro volte (“Multigol Casa 2-4”).

Benfica-San Gallo è solo uno dei tanti contenuti esclusivi trasmessi in esclusiva sul canale YouTube del Corriere dello Sport. Un appuntamento davvero imperdibile!

 

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