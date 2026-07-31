Pronostico Dundalk-Sligo Rovers, ci starebbe l'esito Goal ma...

Niente Irlanda ai Mondiali che si sono da poco conclusi e, di conseguenza, nessuna sosta per la Premier Division che, settimana dopo settimana, è giunta alla sua 26ª giornata . Una giornata che si apre con il Dundalk , quarto in classifica (staccato di 7 lunghezze dalla coppia St.Patricks-Bohemians entrambe seconde e ben 14 dallo Shamrock capolista), che riceve il fanalino di coda Sligo Rovers , distante 5 punti dalla terz’ultima e solo un punto in meno del Waterford penultimo (al momento quello che giocherebbe lo spareggio per restare nella massima serie).

Comparazione quote: Dundalk-Sligo segno 1

Basterebbe già questo per orientare il pronostico ma, per dovere di cronaca, bisogna ricordare che il Dundalk di reti ne fa (ne ha ben 39 all’attivo, solo una in meno del terzetto che gli sta davanti tutte a quota 40) ma ne prende pure (addirittura 37, quinta peggior difesa del campionato). Dall’altro lato però, sotto questo particolare aspetto, non ci sono troppe buone notizie... lo Sligo ha messo a segno solo 22 reti (peggior attacco del torneo) e ne ha incassate 42 (terza peggior difesa). Potrebbe forse andar meglio se si guarda alla forma recente? Neanche per sogno. Lo Sligo Roers viene da un pareggio preceduto da 3 sconfitte proprio come il Dundalk che, però, in precedenza aveva conquistato 13 punti in 5 partite e va a segno almeno una volta da 13 gare di fila (una gara di coppa d’Irlanda, vinta, compresa). I Rovers realizzano invece almeno una rete da 6 incontri consecutivi. Il Goal nell’aria? Probabimente sì ma è doveroso ricordare che nei due precedenti stagionali l’ultimo (il 25 aprile) si è chiuso sul 2-0 per lo Sligo, quello precedente (il 16 marzo) 1-0 per il Dundalk. Per i bookie il Goal è probabile: vale 1.65 per BetFlag, 1.67 per William Hill e Eplay24. Il segno 1 è quotato a 1.40 da Bet365 e Planetwin, a 1.41 da Eplay24.