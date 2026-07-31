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Premier Division irlandese, tentazione X in Drogheda-Shamrock© EPA

Premier Division irlandese, tentazione X in Drogheda-Shamrock

Alla capolista "manca" l'X in trasferta
1 min
TagsDrogheda-Shamrockpronosticoquote

Se la giornata si apre con l’ultima della classe in campo poco dopo tocca alla capolista impegnata sul campo del Drogheda (terz’ultimo con ben 43 reti subìte). Lo Shamrock è stato appena eliminato dai preliminari di Champions League per mano dell’Ararat Armenia e potrebbe risentire, sotto il profilo psicologico, di questo ko. 

Comparazione quote: Drogheda-Shamrock segno X

I 7 punti di vantaggio in classifica gli consentono di affrontare il match di stasera con una certa serenità. Il Drogheda viene da un pareggio (contro l’ultima) e una vittoria ma prima aveva messo insieme la miseria di 3 punti in 8 partite (3 pareggi). E, a proposito di pareggi, allo Shamrock l’X in trasferta manca da 8 gare di fila (10 se si considerano anche i due preliminari di Champions). Si parte con il 2 ma i più coraggiosi possono provare il pareggio: a 3.35 sulle lavagne di Eplay24Betsson e Netwin.

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