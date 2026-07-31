Prove di Champions League: il pronostico di Manchester United-Atletico Madrid

Terzo posto in Premier League e Champions League assicurata per il Manchester Utd , quarto posto ne LaLiga ma Champions League comunque assicurata anche per l’ Atletico Madrid . E allora il big match tra queste due squadre in programma sabato è un anticipo della più prestigiosa competizione continentale? La risposta è ovviamente no. Si tratta solo di una amichevole, seppur di lusso, tra due club che, a poco dall’inizio della nuova stagione, vogliono già provare a confrontarsi a un livello elevato. Ecco quote e pronostico di Manchester United-Atletico Madrid , in programma sabato 1 agosto a Stoccolma con fischio d’inizio alle 15.00.

Comparazione quote: Man United-Atletico Madrid Goal

Certo, sia da una parte che dall’altra, non sono ancora disponibili tutti gli effettivi ma il test propone già motivi di un certo interesse. Tra le file dei “Red Devils” è infatti previsto il debutto del neo acquisto Youri Tielemans arrivato un paio di settimane fa dall’Aston Villa (il centrocampista belga è costato la bellezza di 35 milioni di sterline). Nelle prime due esibizioni già andate in archivio la formazione guidata da Michael Carrick ha perso (0-1) con il modesto Wrexham ma si è poi ampiamente rifatta battendo per 5-0 il Rosenborg. L’Atletico di Simeone ha invece ritrovato il campo solo qualche giorno fa e nella prima esibizione stagionale ha sistemato 4-1 la pratica Getafe. Formazioni incomplete e preparazione ancora da completare... la sfida di Stoccolma è difficile da decifrare, senza posta in palio forse è il Goal l’esito che non dovrebbe mancare. Almeno una rete per parte si gioca a 1.46 su Eplay24, a 1.45 su BetFlag e Planetwin.