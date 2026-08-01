Liga Profesional, torneo Clausura: pronostico "Multigol" in Belgrano-Argentinos Jrs

Il torneo di Apertura , nella Liga Profesional argentin a, è andato in archivio il 24 maggio scorso (prima dell’inizio dei mondiali, ovviamente) e si è concluso con la vittoria del Belgrano che in finale ha battuto 3-2 il River Plate . Digerita (male) la sconfitta nella finalissima con la Spagna in Argentina si è tornati a parlare di campionato con il torneo di Clausura che ha preso il via e ha già mandato in onda un paio di giornate.

Comparazione quote: Belgrano-Argentinos Jrs Multigol 1-3

Per tutti tranne che per Belgrano e Tigre che, nel gruppo B, hanno invece disputato soltanto una partita. Il Belgrano l’ha vinta (2-1 al Rosario) mentre il Tigre l’ha persa ed è fermo in classifica a quota zero punti. In attesa di recuperare l’incontro mancante il Belgrano affronta stasera l’Argentinos Juniors (ore 23.00) per quella che è la rivincita della semifinale del torneo di Apertura. In quella occasione, era il 17 maggio scorso, i tempi regolamentari e i supplementari si chiusero sull’1-1 con l’undici di Cordoba, sotto di una rete dal 7’, capace di pareggiare solo al 94’. Una rete in extremis in grado di portare il match ai rigori con il Belgrano capace anche di sbagliare i primi due tiri dagli undici metri. Sembrava fatta e invece no. L’Argentinos, che pure aveva fallito il primo penalty, spreca gli ultimi due tiri a disposizione consegnando la finale agli avversari. Dimenticata questa sfida gli Juniors sono ripartiti in questa Clausura con il piede giusto. Due partite, due vittorie e momentaneo primo posto con 6 reti realizzate e 2 subìte. Il Belgrano, si diceva, ha una gara in meno e 3 punti all’attivo con la prospettiva, vincendo, di agganciare gli avversari in attesa di recuperare la gara mancante. L’esito del match è sicuramente incerto e, in una situazione del genere, il Multigol 1-3 sembra rappresentare una valida soluzione. Questo esito è offerto a 1.26 da Eplay24 e NetBet, a 1,22 da Eurobet.