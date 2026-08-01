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sabato 1 agosto 2026
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Pronostico Racing Club-Tigre, ecco chi vincerà secondo i bookie© EPA

Pronostico Racing Club-Tigre, ecco chi vincerà secondo i bookie

Le quote del match della terza giornata della Liga Profesional (Clausura)
2 min
TagsRacing Club-Tigrequotepronostico

Passata la mezzanotte (all’1.30, ora italiana) sarà la volta di Racing Club-Tigre con la squadra di casa che ha conquistato 4 punti in 2 partite e quella ospite, come si diceva all’inizio, ancora ferma al palo dopo aver giocato un solo incontro. 

Comparazione quote: Racing Club-Tigre segno 1

Le due formazioni si sono incontrate, a campi invertiti, alla terza giornata del torneo di Apertura e in quella occasione il Tigre riuscì a battere il Racing per 3-1. Alla fine, però, è stato il Racing a qualificarsi per i playoff venendo poi eliminato al secondo turno dal Rosario (1-2 dopo i supplementari). Dovendo scegliere stanotte è l’1 che si lascia preferire, in alternativa c’è l’Under 2,5. La vittoria del Racing si gioca a 2.04 su Eplay24, a 2.00 su Eurobet, a 2.10 su Snai. L'Under 2,5 è proposto a 1.42 da Eplay24, Eurobet e NetBet.

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