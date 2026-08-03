Posticipo di Veikkausliiga, Sjk-Hjk: ecco i consigli su cosa giocare

Tra i posticipi del lunedì stasera c’è anche Sjk-Hjk , sfida della Veikkausliiga che permette di aprire una piccola finestra sul campionato finlandese dove la classifica è guidata dal Kuopio Ps che precede di diverse lunghezze l’Inter Turku e proprio l’Hjk.

Comparazione quote: Sjk-Hjk segno 2

L’undici di Helsinki vola quindi a Seinajoki per affrontare la formazione locale che, al contrario, è solo penultima in classifica con la metà esatta (14) dei punti invece conquistati dalla terza della classe (28). Le due squadre si sono già affrontate, a campi invertiti, il 4 aprile scorso in un match senza storia vinto per 3-0 dall’Hjk. Un Hjk che sta andando avanti anche nei preliminari di Conference League (tra 3 giorni la semifinale con gli scozzesi del Motherwell). Senza distrazioni il 2 ci potrebbe stare. il successo esterno dell’Hjk si gioca a 2.00 su Eplay24, a 1.95 su Bet365 e Planetwin.