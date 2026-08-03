Djurgarden-Vasteras, sfida per l'Europa: quote e pronostico

Comparazione quote: Djurdarden-Vasteras segno 1

Il primo dei due posticipi di stasera (ore 19.00) riguarda proprio queste specifiche posizioni. Il Djurgarden, attualmente quarto ma con due gare in meno rispetto a Hammarby e Hacken (la seconda e la terza), riceve il Vasteras che lo segue in classifica con un solo punto in meno all’attivo (ma con una partita in più). Facendo due calcoli velocissimi si scopre che, almeno in teoria, il Djurgarden potrebbe essere secondo. Al momento l’undici di Stoccolma ha 23 punti, contro i 25 dell’Hacken e i 27 dell’Hammarby e se riuscisse a vincere entrambe le gare che deve recuperare il doppio sorpasso sarebbe assicurato. Certo anche il Vasteras (22 punti) con una vittoria aggancerebbe il terzo posto per cui il match di stasera si presenta davvero interessante. Il Djurgarden ha dalla sua una difesa quasi insuperabile (solo 15 reti incassate, una delle tre migliori del torneo) mentre il Vasteras di reti ne ha già subìte 23. Sul fronte dell’attacco i numeri dicono 27 reti all’attivo per la squadra di casa contro le 24 realizzate dall’undici ospite. L’ultima annotazione riguarda il rendimento recente con entrambe le compagini che, dalla ripresa del campionato dopo la sosta per i Mondiali, hanno conquistato 10 punti in 4 partite disputate. Il Vasteras in 7 trasferte ha perso solo 2 incontri ma contro Sirius (1-4) e Hammarby (0-3) che sono proprio due di quelle che gli stanno davanti. Anche il Djurgarden, seppur di poco, è avanti e in sintonia con le quote è l’1 il segno che si lascia preferire. La vittoria del Djurgarden è proposta a 1.44 da Eplay24, e Betsson, a 1.45 da Planetwin e Lottomatica.