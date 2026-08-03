Pronostico Mjallby-Slovan Bratislava, ecco chi parte favorito secondo i bookie

Finora, viste le squadre incontrate, per Mjallby (campione di Svezia) e Slovan Bratislava (campione di Slovacchia), è stata solo una passeggiata. Gli scandinavi, nel turno precedente, se la sono vista con il Lincoln, formazione di Gibilterra battuta 3-0 all’andata a cui si è aggiunto lo 0-0 del ritorno. Più o meno quello che ha fatto l’undici slovacco contro i georgiani dell’Iberia 1999 liquidati con un 2-0 prima e un 1-1 dopo. Adesso il livello si è un po’ alzato e il penultimo turno di qualificazione alla fase campionato della prossima Champions League diventa fondamentale per Mjallby e Slovan che si affrontano oggi (ore 18.00) nel match d’andata di una sfida delicatissima.