Pronostico Mjallby-Slovan Bratislava, ecco chi parte favorito secondo i bookie
Finora, viste le squadre incontrate, per Mjallby (campione di Svezia) e Slovan Bratislava (campione di Slovacchia), è stata solo una passeggiata. Gli scandinavi, nel turno precedente, se la sono vista con il Lincoln, formazione di Gibilterra battuta 3-0 all’andata a cui si è aggiunto lo 0-0 del ritorno. Più o meno quello che ha fatto l’undici slovacco contro i georgiani dell’Iberia 1999 liquidati con un 2-0 prima e un 1-1 dopo. Adesso il livello si è un po’ alzato e il penultimo turno di qualificazione alla fase campionato della prossima Champions League diventa fondamentale per Mjallby e Slovan che si affrontano oggi (ore 18.00) nel match d’andata di una sfida delicatissima.
Comparazione quote: Mjallby-Slovan Bratislava Goal
Alla fine, infatti, soltanto una giocherà il playoff per il posto nella più prestigiosa competizione continentale mentre l’altra dovrà accontentarsi degli spareggi per l’Europa League. In campionato il Mjallby quest’anno non sta ripetendo la favolosa cavalcata della passata stagione. A metà torneo naviga in undicesima posizione con solo qualche lunghezza di vantaggio sulla zona retrocessione. Lo Slovan, al contrario, dopo 2 sole giornate è primo, da solo, a punteggio pieno con 7 reti realizzate e nessuna subìta. Nonostante ciò le quote propendono più per il segno 1 con il Goal che, forse, sembra poter meritare qualche attenzione in più. Almeno una rete per parte in questa sfida vale 1.70 per Lottomatica, 1.68 per Eplay24, 1.67 per Eurobet.