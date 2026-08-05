Europa League, Ferencvaros-Gornik: per le quote un segno è favorito
Si è già detto di come, sette giorni fa, il Gornik sia stato eliminato dal Fenerbahce salutando così la possibilità di giocare in Champions. Il ko prevedeva però la discesa della perdente in Europa League e così i polacchi, stasera, si giocano in Ungheria, contro il Ferencvaros, la chance di partecipare a questa competizione.
Comparazione quote: Ferencvaros-Gornik Multigol 1-3
Impresa comunque difficile visto che i magiari, nel turno precedente, hanno fatto fuori gli olandesi del Twente e, prima ancora, i serbi del Vojvodina con un bilancio di 3 vittorie e un pareggio. In sintonia con le quote sembra starci l’1, offerto a 1.72 da Eplay24, a 1.70 da GoldBet e Lottomatica. In alternativa il Multigol 1-3, a 1.37 su Eplay24 e NetBet, a 1.48 su Sisal.
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