Pronostico Aarhus-Sabah Baku, per le quote i danesi partono favoriti ma...

Campione di Danimarca dopo 39 anni (sesto titolo per una delle squadre più antiche della federazione danese) l’Aarhus ha fatto il suo esordio in questi preliminari di Champions League un paio di settimane fa. E lo ha fatto nella maniera più clamorosa possibile... perdendo in casa 1-4 contro il Lech ma andando poi a vincere in Polonia con lo stesso punteggio completando la qualificazione ai rigori.