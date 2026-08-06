Campionato belga, si parte con Bruges-Kortrijk: ecco il pronostico
La sfida, in Belgio, è ormai iniziata. Nell’aperitivo stagionale di sette giorni fa il Bruges, vincitore dell’ultima Jupiler League, e l’Union St. Gilloise, vincitrice della Coppa del Belgio, si sono subito affrontati per contendersi la Supercoppa nazionale. Al termine dei 90’ regolamentari il risultato era di parità (1-1) ma, passati direttamente ai calci di rigore, è stato il Saint Gilloise ad avere la meglio. Il Bruges ha fatto registrare un maggiore possesso palla (64%) con 16 tiri totali a 10 (4 a 3 nello specchio della porta) senza contare gli 8 calci d’angolo a 2. Però il trofeo alla fine è sfuggito ai nerazzurri che stasera aprono il campionato affrontando nell’anticipo del venerdì il Kortrijk, proprio l’unica avversaria battuta (4-2) nelle prima delle 4 amichevoli disputate.
Comparazione quote: Bruges-Kortrijk segno 1
A questa hanno infatti fatto seguito 3 ko contro Feyenoord (1-3), Heerenveen (2-3) e Rennes (1-2). Il Kortrijk ha disputato invece una decina di gare amichevoli ma tutte contro avversari modesti. L’ultima, contro il Reims, è finita con il successo dei francesi per 2-1. Da stasera, però, comincia a esserci una posta importante in palio e il Bruges non vorrà certo partire dovendo già inseguire le altre (Royale Union compresa). Il segno 1 allo Jan Breydel Stadion sembra obbligato: quota 1.25 su Eplay24, 1.23 su Betsson, 1.22 su Snai. L’offerta sale a 1.65 optando per l’1 handicap (0-1).
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