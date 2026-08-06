Campionato belga, si parte con Bruges-Kortrijk: ecco il pronostico

La sfida, in Belgio, è ormai iniziata. Nell’aperitivo stagionale di sette giorni fa il Bruges, vincitore dell’ultima Jupiler League, e l’Union St. Gilloise, vincitrice della Coppa del Belgio, si sono subito affrontati per contendersi la Supercoppa nazionale. Al termine dei 90’ regolamentari il risultato era di parità (1-1) ma, passati direttamente ai calci di rigore, è stato il Saint Gilloise ad avere la meglio. Il Bruges ha fatto registrare un maggiore possesso palla (64%) con 16 tiri totali a 10 (4 a 3 nello specchio della porta) senza contare gli 8 calci d’angolo a 2. Però il trofeo alla fine è sfuggito ai nerazzurri che stasera aprono il campionato affrontando nell’anticipo del venerdì il Kortrijk, proprio l’unica avversaria battuta (4-2) nelle prima delle 4 amichevoli disputate.