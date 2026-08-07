Premier Division irlandese, Derry City-Sligo Rovers: le migliori scommesse

Comparazione quote: Derry City-Sligo Rovers Goal

L’ultima della classe gioca questo fine settimana di nuovo in trasferta (sette giorni fa ha pareggiato 1-1 in casa del Dundalk) e vola stavolta sul campo del Derry City che naviga a centro classifica con 5 punti di vantaggio sulla penultima e ben 14 in meno rispetto alla coppia St.Patricks-Bohemians appaiate al secondo/terzo posto, gli ultimi due utili per poter approdare in Europa tramite i preliminari di Conference League. E, a proposito di questo, vale la pena evidenziare che il Derry è stato appena eliminato dai preliminari di questa competizione al termine del doppio confronto con il Rijeka terminato con un doppio 1-0 a favore dei croati subito dopo essere stato fatto fuori, nelle qualificazioni di Europa League, dal Cska Sofia (2-3 all’andata e 1-2 al ritorno). Lo Sligo ha messo a segno solo 23 reti (peggior attacco del torneo) e ne ha incassate 43 (seconda peggior difesa) mentre il Derry ha 33 reti all’attivo e 32 al passivo. Le quote guardano in direzione dell’1 (vale circa 1.40) ma, carta recente alla mano, il Goal oppure il Multigol 1-3 sembrano poter andare meglio. Il Goal si può giocare a 1.88 su Eplay24, a 1.90 su Bwin e Betsson. Il Multigol 1-3 è a 1.38 su Eplay24 e NetBet, a 1.45 su Eurobet.