Premier Division irlandese, Derry City-Sligo Rovers: le migliori scommesse
Due soli punti nelle ultime due partite non rappresentano certo un bottino straordinario. Un risultato minimo che, nel campionato irlandese, costringe gli Sligo Rovers a occupare ancora l’ultimo posto in classifica. Meno male che chi sta poco più avanti non ha fatto di meglio anche se il Waterford, penultimo (la posizione che, anziché portare alla retrocessione diretta, permette di disputare uno spareggio per restare nella massima serie), ha vinto all’ultima uscita portandosi a +3 dai Rovers.
Comparazione quote: Derry City-Sligo Rovers Goal
L’ultima della classe gioca questo fine settimana di nuovo in trasferta (sette giorni fa ha pareggiato 1-1 in casa del Dundalk) e vola stavolta sul campo del Derry City che naviga a centro classifica con 5 punti di vantaggio sulla penultima e ben 14 in meno rispetto alla coppia St.Patricks-Bohemians appaiate al secondo/terzo posto, gli ultimi due utili per poter approdare in Europa tramite i preliminari di Conference League. E, a proposito di questo, vale la pena evidenziare che il Derry è stato appena eliminato dai preliminari di questa competizione al termine del doppio confronto con il Rijeka terminato con un doppio 1-0 a favore dei croati subito dopo essere stato fatto fuori, nelle qualificazioni di Europa League, dal Cska Sofia (2-3 all’andata e 1-2 al ritorno). Lo Sligo ha messo a segno solo 23 reti (peggior attacco del torneo) e ne ha incassate 43 (seconda peggior difesa) mentre il Derry ha 33 reti all’attivo e 32 al passivo. Le quote guardano in direzione dell’1 (vale circa 1.40) ma, carta recente alla mano, il Goal oppure il Multigol 1-3 sembrano poter andare meglio. Il Goal si può giocare a 1.88 su Eplay24, a 1.90 su Bwin e Betsson. Il Multigol 1-3 è a 1.38 su Eplay24 e NetBet, a 1.45 su Eurobet.
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