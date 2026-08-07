Brighton-Roma, il pronostico: per i giallorossi l'asticella si alza

Comparazione quote: Brighton-Roma X2+Goal

I “Seagulls” sono reduci dalla vittoria per 4-3 con lo Strasburgo: dunque Over 3,5, esito che si è visto anche nelle tre esibizioni estive disputate dai capitolini. Nell’ultima, vinta 4-1 contro il Newport (4ª divisione inglese), sono andati a segno anche i nuovi acquisti Castro e Koulierakis. Buone notizie dunque per Gasp, che attende sempre rinforzi dal mercato sulle ali d’attacco. Il Brighton ha già battuto (1-0) la Roma negli ottavi di Europa League (2024) ma aveva perso per 4-0 all’Olimpico. Visto il contesto, dopo questo doppio No Goal ci può stare almeno una rete per parte. Interessante la combo che lega la doppia X2 al Goal: a 2.05 su Eplay24, NetBet e Sisal.