Serie A, le quote scudetto aggiornate: Inter sempre favorita, la Roma...

Ecco l’argomento che, insieme al calciomercato , tiene banco in questa caldissima estate. Ovvero, chi sarà la prossima squadra campione d’Italia . L’Inter ha il tricolore cucito sul petto e nel prossimo campionato, al via tra una settimana, partirà con i gradi di favorita . In un mercato fin qui abbastanza fermo, infatti, nessuna squadra sembra aver colmato il gap con gli uomini di Chivu , che lo scorso anno hanno conquistato il loro 21° titolo vincendo con 11 punti di vantaggio sul Napoli .

Comparazione quote: Inter vincente Serie A 2026/27

Si riparte dunque con l’Inter accreditata per il bis secondo i bookmaker. Sulle lavagne il bis ravvicinato dei nerazzurri vale 2 su Eplay24 e Marathonbet, 2.10 su Sisal. Più staccate Napoli e Juventus. Gli azzurri con Allegri al timone sono bancati campioni d’Italia a 6, la Juventus dopo gli innesti di Alajbegovic e Kolo Muani vede fissate a 6.50 le sue chance di vincere lo scudetto, che ai bianconeri manca dal 2020. Il Milan ha piazzato qualche colpo importante in sede di mercato (Gila e Gonçalo Ramos) ma ancora non basta per avvicinarsi alla sponda nerazzurra di Milano. Un’ipotetica vittoria finale da parte del Diavolo, ad oggi, per gli operatori vale 7.50 volte la posta. La stessa quota assegnata all’ambiziosa Roma di Gasperini, che punta sull’effetto Malen per confermare e chissà, magari migliorare il terzo posto dello scorso anno. Il Como campione d’Italia si gioca a 20, Atalanta e Fiorentina a 50.