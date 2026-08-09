Serie A, quale allenatore verrà esonerato prima di Natale? Ecco il parere dei bookie

Juric, ecco a quanto è quotato l’esonero entro Natale

In questo caso gli operatori vedono “in prima fila” Ivan Juric. Il tecnico croato proverà a rilanciarsi a Monza, dopo aver fallito alla guida di Roma e Atalanta (esonerato in entrambi i casi) e anche in Premier League al timone del Sothampton, retrocesso nel 2025. L’Ipotesi che prima di Natale Juric non sia più l’allenatore del Monza è a 2.00, a breve giro di posta c’è Eusebio Di Francesco. La salvezza sofferta del suo Lecce lo scorso anno è stata preceduta dalle due retrocessioni consecutive di Frosinone e Venezia. Per Di Francesco esonerato o che dà le dimissioni entro il 25 dicembre la quota dei bookmaker è pari a 2.25. Sul terzo gradino del podio degli allenatori più a rischio i bookie collocano Alvini, a 2.40. Fa specie come gli operatori considerino a rischio De Rossi e Gattuso, entrambi bancati a 3 come Giovanni Stroppa. Più salda, quote alla mano, la posizione di Gasperini e Spalletti (il loro esonero prima di Natale è bancato a 9). Fiducia... moderata nei confronti del neo tecnico del Milan Amorim. Il divorzio tra il Diavolo e il portoghese vale 5.