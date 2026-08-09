Pronostici Coppa Italia, Benevento-Ravenna: ecco chi passa il turno secondo le quote
Due ieri e altre due oggi. Il prologo di Coppa Italia si completa stasera con Arezzo-Brescia a cui farà seguito Benevento-Ravenna, afida dove l'undici campano, neopromosso in serie B e vincitore della Supercoppa di C dell'ultima stagione, parte nettamente favorito.
Comparazione quote: Benevento-Ravenna segno 1
I romagnoli hanno preso parte ai playoff promozione per salire nel torneo cadetto ma sono stati eliminati ai quarti, dopo un doppio ko, dalla Salernitana. In estate le sorprese non mancano ma, sulla carta, il Benevento merita i favori del pronostico. Il segno 1 si gioca a 1.71 su Eplay24, a 1.70 su Sisal e Snai.
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