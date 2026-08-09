Emirates Cup, Arsenal-Dortmund: il pronostico sorride ai Gunners

Comparazione quote: Arsenal-Dortmund segno 1

Un trofeo nato nel 2007 e che da allora, ad eccezione di cinque edizioni non disputate, si ripete ogni anno nello stadio dei “Gunners” (l’Emirates Stadium). In origine (e fino al 2018) il torneo vedeva protagoniste l’Arsenal più altre tre squadre e ai fini della classifica prevedeva, in aggiunta ai canonici punti, anche un punto in più per ogni rete realizzata. Poi, dal 2019, si è passati ad una sfida secca tra i “Gunners” e un’altra squadra. Oggi tocca al Dortmund reduce da una mini tournee giapponese dove ha disputato due amichevoli perdendone una (la prima, 0-1, contro il C-Osaka) e vincendo la seconda (1-0 al Tokyo). Anche l’Arsenal, dopo la finale di Champions League persa ai rigori contro il Psg, ha giocato un paio di partite senza posta in palio e anche l’Arsenal ne ha vinta una (la prima, 4-1 al Girona) e ne ha persa un’altra (l’ultima, 1-3 contro il Betis). Da campione d’Inghilterra in carica Mikel Arteta non vorrà farsi sfuggire un primo trofeo stagionale (anche se dal valore più simbolico che reale) e, di sicuro, non prenderà sotto gamba quella che è anche la prima esibizione stagionale davanti ai propri tifosi. Fiducia al segno 1, offerto a 1.56 da Eplay24, a 1.55 da Bwin e Betsson.