Vasteras-Djurgarden, oggi il secondo "set: migliori quote e consigli

Si sono affrontate appena sette giorni fa ed è sembrata più una partita di tennis che di calcio. Il Djurgarden ha rifilato un netto 6-0 al malcapitato Vasteras che oggi (ore 19.00), nel suo stadio, proverà a cancellare questa macchia. Ecco quote e pronostico di Vasteras-Djurgarden .

Comparazione quote: Vasteras-Djurgarden segno 2

Prima di subìre quel “bagel”, prendendo in prestito il gergo tennistico, il Vasteras aveva in scia quattro risultati utili consecutivi, con un solo gol al passivo nel periodo considerato. Il Vasteras ha pagato dazio per l’ottimo periodo di forma attraversato dal Djurgarden: quattro clean sheet di fila e tredici punti raccolti sui quindici in palio nelle ultime cinque giornate. Un exploit che gli ha permesso di risalire in classifica con l’obiettivo, adesso concreto, di centrare secondo o terzo posto. Il Djurgarden, che ha anche una partita da recuperare, ha inerzia e quote dalla sua parte. Il segno 2 è proposto a 1.80 da Eplay24 e Sisal, a 1.83 da Vincitu. L’1 del Vasteras arriva a rendere fino a 3.80 volte la posta. Per gli appassionati di statistiche sugli esiti “ritardatari”, vale la pena sottolineare un dato. Nelle sette gare interne disputate dal Vasteras non si è mai vista la “Somma gol finale 3”. Un’opzione rischiosa e quindi dalla quota elevata, pari a 3.90.