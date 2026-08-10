Preliminari Champions League, Kairat all'assalto del Levski: il pronostico
Palinsesto odierno di scarso interesse, riflettori puntati allora sulle gare dei preliminari di Champions in programma domani. Il primo match in ordine temporale (ore 17.00) vede protagoniste Kairat Almaty e Levski Sofia. Ecco il pronostico del match.
Comparazione quote: Kairat-Lesvki Over 0,5 casa 1° tempo
In Bulgaria vittoria del Levski per 1-0 grazie al colpo di coda firmato Serginho al 92’. Per il Kairat, che lo scorso anno ha centrato una storica qualificazione alla fase campionato del torneo, è un film già visto. Anche nel turno precedente infatti i kazaki avevano perso 1-0 in trasferta all’andata, contro l’Omonia, vincendo il return match con lo stesso risultato per poi passare il turno ai rigori. Anche per il Levski si tratta della quinta gara in questi turni di qualificazione, da sottolineare come i bulgari abbiano pareggiato fuori casa sia contro il Borac Banja Luka (1-1) che contro l’Universitatea Craiova (2-2). Un pari metterebbe fine alla corsa del Kairat, per cui sarebbe fondamentale andare al riposo in vantaggio. Quota interessante per l’1 al 45’ ma ci si può anche “accontentare” dell’esito “Over 0,5 casa primo tempo”: a 2.16 su Eplay24 e NetBet, a 2.15 su Eurobet.
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