Preliminari Champions League, Kairat all'assalto del Levski: il pronostico

Comparazione quote: Kairat-Lesvki Over 0,5 casa 1° tempo

In Bulgaria vittoria del Levski per 1-0 grazie al colpo di coda firmato Serginho al 92’. Per il Kairat, che lo scorso anno ha centrato una storica qualificazione alla fase campionato del torneo, è un film già visto. Anche nel turno precedente infatti i kazaki avevano perso 1-0 in trasferta all’andata, contro l’Omonia, vincendo il return match con lo stesso risultato per poi passare il turno ai rigori. Anche per il Levski si tratta della quinta gara in questi turni di qualificazione, da sottolineare come i bulgari abbiano pareggiato fuori casa sia contro il Borac Banja Luka (1-1) che contro l’Universitatea Craiova (2-2). Un pari metterebbe fine alla corsa del Kairat, per cui sarebbe fondamentale andare al riposo in vantaggio. Quota interessante per l’1 al 45’ ma ci si può anche “accontentare” dell’esito “Over 0,5 casa primo tempo”: a 2.16 su Eplay24 e NetBet, a 2.15 su Eurobet.