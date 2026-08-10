Pronostico Bodo Glimt-Union St. Gilloise, c'è (ancora) aria di show

Comparazione quote: Bodo-Union segno 1

Un risultato prezioso per i norvegesi, che hanno acciuffato il pari al 91’ con Bjortuft e che in casa possono centrare la vittoria qualificazione. Sa bene l’Inter quanto sia difficile “uscire vivi” dall’Aspmyra Stadion. L’Inter, appunto, ma non solo: nella scorsa edizione della Champions League anche Manchester City e Sporting Lisbona sono cadute nell’impianto norvegese, con Berg e compagni capaci di segnare tre reti in ciascun match. Altro fattore che strizza l’occhio al Bodo è l’essere decisamente più avanti nella stagione (l’Eliteserien ha già superato il giro di boa) rispetto all’Union, che finora ha giocato solo tre gare ufficiali. Oltre al 3-3 col Bodo, ha vinto ai rigori (1-1 al 90’) la Supercoppa del Belgio contro il Bruges e battuto per 5-1 il Westerlo al debutto in campionato. Ci sono dunque i presupposti per guardare in direzione del segno 1 senza però trascurare Goal e Over 2,5, sulla carta (ancora) probabili. La vittoria del Bodo è quotata a 1.58 da Eplay24, a 1.55 da Marathonbet e Sisal. La combo Goal+Over 2,5 è proposta a 1.68 da Eplay24 e NetBet, a 1.75 da Sisal.