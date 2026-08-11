Pronostico Lione-Sparta Praga, solo la vittoria per Paulo Fonseca

Riflettori puntati su Lione-Sparta Praga . In Francia si riparte dal 2-1 di sette giorni fa in favore dei cechi, prima fortunati (in vantaggio su autorete) poi spreconi e... puniti: rigore fallito da Tolisso e, come legge del calcio vuole, conseguente gol partita segnato dallo Sparta . Un risultato, quello di Praga, che obbliga evidentemente l’undici di Paulo Fonseca a vincere al “Parc OL”. La vincente del doppio confronto accederà ai playoff di Champions mentre la perdente, come previsto dal regolamento UEFA con riferimento alle squadre del “Percorso Piazzate”, entrerà nel tabellone principale dell’Europa League.

Comparazione quote: Lione-Sparta Praga segno 1

Lo scorso anno Lione e Sparta Praga sono state eliminate agli ottavi di finale, rispettivamente, in Europa e Conference League. Sarà grande il desiderio di prendere parte alla più importante competizione continentale per club. Forse, un po’ più grande per il Lione, che non gioca in Champions League dalla stagione 2019/20. Per i bookie è favorito il segno 1: a 1.48 su Eplay24 e Bet365, a 1.46 su Marathonbet. Tuttavia, se si vuole alzare l'asticella, alcuni operatori propongono la giocata “Squadra 1 vince con 1 o 2 gol di scarto”. Da provare, a quota 1.95.