Pronostico Nijmegen-Olympiakos, qualificazione in bilico dopo il pari dell'andata

La debuttante non ha tremato al cospetto della squadra con più esperienza nelle Coppe. E così il Nijmegen, al debutto in un match di qualificazione per la Champions League, ha portato via un ottimo pareggio (0-0) dalla tana dell’Olympiakos. A onor del vero le statistiche dicono che le due squadre ci hanno provato: venticinque tiri totali, con leggero predominio dei greci nel computo dei tiri nello specchio (cinque contro quattro).