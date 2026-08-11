Pronostico Nijmegen-Olympiakos, qualificazione in bilico dopo il pari dell'andata
La debuttante non ha tremato al cospetto della squadra con più esperienza nelle Coppe. E così il Nijmegen, al debutto in un match di qualificazione per la Champions League, ha portato via un ottimo pareggio (0-0) dalla tana dell’Olympiakos. A onor del vero le statistiche dicono che le due squadre ci hanno provato: venticinque tiri totali, con leggero predominio dei greci nel computo dei tiri nello specchio (cinque contro quattro).
Comparazione quote: Nijmegen-Olympiakos Goal
Archiviato il primo atto, stasera si decide tutto al “Goffertstadion” di Nijmegen. Se in Grecia l’ago della bilancia, nelle previsioni della vigilia, pendeva dalla parte dell’Olympiakos, stasera il pronostico è più che mai in bilico. I greci prima di pareggiare l’euro sfida col “Nec” avevano perso le amichevoli giocate con Ajax, Anversa e AZ Alkmaar. Anche per gli olandesi un precampionato con più ombre che luci, in cui “spicca” la sconfitta per 2-1 con il Siviglia. Sabato il Nijmegen ha debuttato in Eredivisie: ko casalingo per 2-1 contro il modesto Telstar. In questa sfida di ritorno non sorprenderebbe poi troppo un altro risultato di parità. Magari con... Goal, esito offerto a 1.75 da Eplay24, Marathonbet ed Eurobet.
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