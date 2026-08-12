Pronostico Copenhagen-Debrecen, i danesi "vedono" i playoff di Conference League

Comparazione quote: Copenhagen-Debrecen Multigol Casa 2-4

Il Copenhagen ha ipotecato l’accesso ai playoff battendo per 3-0 il Debrecen, che già nel turno precedente non aveva incantato (eufemismo) contro gli armeni del Pyunik: vittoria casalinga per 1-0 e pareggio per 0-0 a Yerevan. Il Copenhagen in questo avvio di stagione ha la buona abitudine di segnare 2 o 3 gol in partita. Solo il fatto di sentirsi già ai playoff potrebbe condizionare l’esito di un match che sembra già scritto. Quota irrisoria per il segno 1, quasi un invito a guardare altrove. Ad esempio, il Multigol Casa 2-4 o 2-3, se si vuole puntare ad un premio più interessante. Il Multigol Casa 2-3 è offerto a 1.84 da Eplay24 e NetBet, a 1.87 da Eurobet.