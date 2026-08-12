Conference League, pronostico Katowice-Hapoel Tel Aviv: chi vince si regala... Sarri
La vittoria per 2-0 dell’Hapoel Tel Aviv ha dato una direzione precisa al doppio confronto di Conference League tra gli israeliani e il Katowice. Due gol su cui pesano le responsabilità dei difensori polacchi, evidentemente non all’altezza del palcoscenico.
Comparazione quote: Katowice-Hapoel Tel Aviv segno X
Ma il Katowice sa come rimediare ad un ko esterno. Lo ha fatto nel turno precedente, quando dopo aver perso 2-1 sul campo dello Zilina si è preso la qualificazione vincendo per 3-1 in Polonia. Certo, adesso i gol da recuperare sono due e quelli dell’Hapoel non sono gli ultimi arrivati. Vale la pena sottolineare il loro exploit contro il più quotato Ludogorets, battuto per 2-0 sul campo neutro di Miskolc, in Ungheria, e difeso al ritorno con un 2-2 utile a strappare il pass per questa “semifinale”. L’Atalanta segue interessata le sorti di questo match: chi ne uscirà vincitore affronterà i bergamaschi nei playoff che assegnano un biglietto per la fase campionato del terzo torneo continentale. Chissà che anche in questa occasione l’Hapoel non possa chiudere con un pareggio, certamente non la più semplice delle opzioni pronosticabili. Il segno X è a 3.20 su Eplay24 e Eurobet, a 3.40 su Snai. Più affidabile sulla carta il Goal, in un match tra chi deve giocare all’attacco (Katowice) e chi può colpire approfittando degli spazi a disposizione (Hapoel). Il Goal in Katowice-Hapoel vale 1.77 per Eplay24, 1.75 per Eurobet, 1.80 per Snai.
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