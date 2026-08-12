Hearts-Benfica, solo una formalità per i portoghesi: il pronostico

Comparazione quote: Hearts-Benfica segno 2

Dopo l’1-6 rimediato giovedì scorso allo Stadio Da Luz di Lisbona, infatti, sulla qualificazione non ci possono certo essere dubbi. Non solo 6 gol per i lusitani ma anche un predominio schiacciante per tutta la gara con un 67% di possesso palla e ben 24 tiri totali a 10 di cui ben 11 a 2 nello specchio della porta. Gli Hearts, dopo questo tennistico ko, si sono rituffati nel campionato battendo 4-0 il Dundee Utd mentre il Benfica, probabilmente con un pizzico di presunzione, non è andato oltre il pareggio casalingo per 2-2 contro la modesta formazione dell’Academico Viseu (però vanno considerati i 28 tiri totali di cui 11 nello specchio della porta da parte di Pavlidis & Co. che non hanno però avuto troppa fortuna). Il Benfica stasera a Edimburgo non ha necessità di spingere ma di perdere non avrà certo voglia. Il segno 2, in sintonia con le quote, è quello che merita maggior fiducia. Il successo del Benfica è proposto a 1.44 da Eplay24, a 1.42 da Eurobet e Snai.