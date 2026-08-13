Barcellona o Real Madrid, chi vincerà la Liga 2026/27? Ecco le quote
Due vittorie del Barcellona con due secondi posti del Real Madrid. Così sono andate le cose nelle ultime due edizioni del massimo campionato spagnolo. Storicamente, sono loro le dominatrici della Liga con qualche rara eccezione, vedi l'Atletico Madrid nel 2020/21 senza voler andare troppo indietro negli anni. Insomma, per la vittoria finale è una sorta di "cinquanta e cinquanta" o giù di lì.
Comparazione quote: Barcellona vincente Liga 2026/27
A bocce ferme il Barcellona gode di qualche chance in più nelle previsioni degli operatori. Il terzo titolo consecutivo per i blaugrana è offerto a 1.70 da Eplay24, e StarYes, a 1.90 da Eurobet. Il ritorno al successo del Real Madrid di Mourinho, che può contare su rinforzi di assoluto livello (tra questi Cucurella, Dumfries e Diomandé) vale 2.10 volte la posta. Nel campionato "degli altri" la prima nomination dei bookie va all'Atletico Madrid: quota 20, ed è tutto dire. Per Betis, Athletic Bilbao e Villarreal l'offerta schizza a 100.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS