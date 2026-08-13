Barcellona o Real Madrid, chi vincerà la Liga 2026/27? Ecco le quote

Due vittorie del Barcellona con due secondi posti del Real Madrid . Così sono andate le cose nelle ultime due edizioni del massimo campionato spagnolo . Storicamente, sono loro le dominatrici della Liga con qualche rara eccezione, vedi l' Atletico Madrid nel 2020/21 senza voler andare troppo indietro negli anni. Insomma, per la vittoria finale è una sorta di "cinquanta e cinquanta" o giù di lì.

Comparazione quote: Barcellona vincente Liga 2026/27

A bocce ferme il Barcellona gode di qualche chance in più nelle previsioni degli operatori. Il terzo titolo consecutivo per i blaugrana è offerto a 1.70 da Eplay24, e StarYes, a 1.90 da Eurobet. Il ritorno al successo del Real Madrid di Mourinho, che può contare su rinforzi di assoluto livello (tra questi Cucurella, Dumfries e Diomandé) vale 2.10 volte la posta. Nel campionato "degli altri" la prima nomination dei bookie va all'Atletico Madrid: quota 20, ed è tutto dire. Per Betis, Athletic Bilbao e Villarreal l'offerta schizza a 100.