Liga, si parte a Ferragosto: il pronostico di Alaves-Getafe e Siviglia-Rayo

Si riparte da loro, Barcellona e Real Madrid , chi altrimenti. Si riparte dal 10 maggio scorso, quando a tre giornate dalla fine il Barça ha festeggiato il titolo battendo 2-0 gli eterni rivali con la casacca bianca, scatenando una festa davvero totale. Tutto questo in termini di vittoria finale: le favorite sono loro. Per vederle all'opera sul campo, però occorre aspettare ancora una settimana. Le partite di queste due squadre (come pure Valencia-Betis), infatti, sono state posticipate visto che alcuni loro giocatori sono stati impegnati fino alle fasi finali del Mondiale . Discorso simile per i giocatori dell'Atletico Madrid, che vedremo all'opera mercoledì 19 agosto. Insomma, qualche giorno di vacanza in più. La prima giornata propone dunque sette incontri, i primi due vanno in scena a Ferragosto: prima Alaves - Getafe (ore 19.30), poi Siviglia - Rayo Vallecano (alle 21.30).

Pronostico Alaves-Getafe: Under 2,5

La prima sfida profuma di salvezza anche se il Getafe lo scorso anno ha conquistato un piazzamento nei preliminari di Conference League. Una mezza impresa, tenendo conto che gli Azulones hanno chiuso col secondo peggior attacco del campionato! Partita aperta a qualsiasi risultato perchè la classifica dello scorso anno premia gli ospiti ma l'Alaves ha costruito in casa la sua salvezza. Le reti previste? Non molte. Negli ultimi sei scontri diretti se ne sono viste minimo una, massimo due. Un altro Under 2,5 è offerto a 1.34 da Eplay24, a 1.35 da Eurobet, a 1.36 da Sisal.

Pronostico Siviglia-Rayo: Multigol Casa 1-2

In serata il Siviglia debutta in casa contro il Rayo Vallecano, finalista perdente dell'ultima edizione di Conference League. Gli andalusi nel precampionato hanno fatto vedere cose discrete ma la prima verifica ufficiale è un'altra cosa. La storia dice che il Siviglia raramente esce sconfitto contro il Rayo, che si è aggiudicato l'ultimo incrocio a ottobre del 2022. Nonostante questo, le quote per il segno 1 si mantengono piuttosto alte, ben sopra il raddoppio. Il consiglio? Occhi puntati sul Multigol Casa 1-2, ovvero il Siviglia che segna una o due reti in partita: a 1.55 su Eplay24 e StarYes, a 1.57 su Snai.