Vincente Coppa Italia, le quote: ecco la squadra da battere
Juventus, Bologna, Inter. Questi i nomi dei vincitori delle ultime tre edizioni della Coppa Italia, con i nerazzurri di Chivu che giocheranno per difendere il titolo vinto a maggio, battendo in finale la Lazio all'Olimpico di Roma. La Coppa Italia rappresenta un obiettivo importante... solo con l'andare avanti della stagione e, anzi, in alcuni casi (vedi proprio la Lazio nell'ultima edizione) l'unico mezzo per salvare un'annata dal fallimento. Nel weekend prendono il via i trentaduesimi di finale, in campo comincia a vedersi anche un po' di "Serie A".
Comparazione quote: Inter vincente Coppa Italia
Oltre alle puntate sulle singole partite, i bookmaker hanno aperto il gioco sulla vincitrice del torneo che si concluderà con la finalissima del 19 maggio 2027 allo stadio Olimpico di Roma. Qual'è secondo i bookmaker la squadra favorita per la vittoria finale? La stessa che parte in pole position - sempre secondo le quote - per il trionfo in Serie A: l'Inter. L'ipotesi che siano i nerazzurri ad alzare al cielo la coppa (sarebbe il loro undicesimo sigillo) è quotata a 3.50 da Eplay24 e Snai, a 3 da Eurobet. Inter in prima fila, dietro non c'è una reale antagonista ma un gruppetto di inseguitori. Juventus, Milan, Roma e Napoli, infatti, viaggiano tutte con quota da 6 volte la posta. Occhio però a considerare fuori dai giochi l'ambizioso Como di Fabregas. I lariani lo scorso anno furono eliminati in semifinale dall'Inter, dopo aver sfiorato la vittoria a San Siro. Il Como vincente Coppa Italia 2026/27 è un'opzione offerta a 9 da Eplay24, StarYes e Sisal. La rinnovata Fiorentina di Fabio Grosso, invece, paga 15.
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