Pronostico Venezia-Modena, molte reti al Penzo? Ecco cosa dicono le quote

Lo scorso anno il Venezia ha dominato il campionato cadetto, chiuso con una meritata promozione. I lagunari in 19 gare casalinghe hanno perso solo due volte, una delle quali contro il Modena . Saranno proprio i "Canarini" gli avversari della formazione di Stroppa nei trentaduesimi di Coppa Italia . Match che si gioca nella serata di Ferragosto (ore 20.45) allo stadio "Penzo".

Comparazione quote:Venezia-Modena Over 2,5

Anche nelle amichevoli estive il Venezia ha proseguito sulla falsariga del campionato, giocando un calcio propositivo e segnando tanto: il 3-0 al Galatasaray merita una sottolineatura. In vista del debutto in Serie A contro il Lecce, sfida che profuma già di salvezza, Yeboah e compagni vogliono superare questo primo esame ufficiale contro gli uomini di Daniele Galloppa. Interrogativo lecito: tutto secondo copione oppure sorprese dietro l'angolo? Per chi non vuole sbilanciarsi in un senso o nell'altro, il consiglio è di prendere in considerazione l'Over 2,5 proposto ad una quota anche piuttosto interessante: a 1.81 su Eplay24 e NetBet, a 1.75 su Bwin.