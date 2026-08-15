Coppa Italia, Frosinone-Juve Stabia: statistiche, migliori quote e pronostico
Una ha conquistato la promozione in Serie A chiudendo alle spalle del Venezia, staccata di un solo punto dalla capolista. L’altra è stata protagonista di un’ottima regular season in cadetteria, fermandosi in semifinale playoff contro il Monza. Frosinone-Juve Stabia è una sfida tutta da seguire, prova generale in vista del debutto nei rispettivi campionati che avverrà tra una settimana: al Frosinone tocca la Juve di Spalletti, alla Juve Stabia una delle corazzate della B come il Palermo. Frosinone-Juve Stabia inizia alle 18.00 di domenica 16 agosto: ecco il pronostico del match.
Comparazione quote: Frosinone-Juve Stabia Multigol 2-4
Confermato Alvini sulla panchina dei laziali, reduci dall’amichevole persa per 2-1 contro la Lazio di Gattuso. La Juve Stabia invece si affida all’ex Potenza Pietro De Giorgio, che proverà ad invertire il negativo trend recente delle Vespe: due ko su due col Frosinone senza gol all’attivo. Il vantaggio del fattore campo dà una spinta in più agli Alvini boys, indicati come favoriti dai principali bookmaker. In alternativa (o in combo) con il segno 1, (a 1.66 su Eplay24 e StarYes, a 1.65 su Snai) in previsione di un match con almeno due reti, si può considerare l’opzione Multigol 2-4 con quote che oscillano tra 1.40 e 1.50.
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