Coppa Italia, Frosinone-Juve Stabia: statistiche, migliori quote e pronostico

Una ha conquistato la promozione in Serie A chiudendo alle spalle del Venezia, staccata di un solo punto dalla capolista. L’altra è stata protagonista di un’ottima regular season in cadetteria, fermandosi in semifinale playoff contro il Monza. Frosinone-Juve Stabia è una sfida tutta da seguire, prova generale in vista del debutto nei rispettivi campionati che avverrà tra una settimana: al Frosinone tocca la Juve di Spalletti, alla Juve Stabia una delle corazzate della B come il Palermo. Frosinone-Juve Stabia inizia alle 18.00 di domenica 16 agosto: ecco il pronostico del match.