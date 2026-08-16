Arsenal o Manchester City, chi vince il Community Shield? Ecco il pronostico

Dopo vent’anni dall’ultima volta, il “Principality Stadium” di Galles torna ad essere la suggestiva cornice che ospiterà la centoquattresima edizione del Community Shield . Una sfida affascinante e ricca di incognite: la certezza è che ad alzare la coppa sarà una squadra diversa rispetto allo scorso anno quando fu il Crystal Palace ad imporsi ai calci di rigore contro il Liverpool, dopo il 2-2 dei tempi regolamentari.

Comparazione quote: Arsenal-Man City Goal

A contendersi il trofeo saranno le due squadre più forti d’Inghilterra, pronte a darsi battaglia per il titolo anche nel prossimo campionato, che prenderà il via tra una settimana. L’Arsenal del confermatissimo Mikel Arteta, vincitore della Premier League dopo ben ventidue anni di attesa, affronta il Manchester City di Maresca. Fa specie non veder più accostato il nome di Guardiola al club di Manchester: dopo un decennio costellato da trionfi, Pep ha dato l’addio cedendo il testimone al suo “allievo” Maresca. Il tecnico italiano ha fatto bene alla guida del Chelsea, vincendo Conference League e Mondiale per club. Maresca può subito giocare per un trofeo perché il City ha alzato al cielo l’ultima Fa Cup, battendo il Chelsea. Non l’unico trofeo vinto nel 2025 visto che, in Carabao Cup, i Citizens avevano trionfato a spese dello stesso Arsenal: 2-0 con doppietta di O’Reilly. Cosa aspettarsi da questa sfida? Un antipasto di spettacolare calcio inglese, con condizione inevitabilmente non al top ma con un livello superiore rispetto a quello mostrato nelle amichevoli. In una di queste, il Manchester City ha pareggiato per 1-1 a Hong Kong contro l’Inter di Chivu. Valori in campo che sostanzialmente si equivalgono, per questo motivo i bookmaker non vedono favoriti per la vittoria al 90’. Va detto che il precedente sopra citato in Carabao Cup è stato l’unico, negli ultimi cinque incroci, in cui una di loro è rimasta a secco. Si può dunque ipotizzare un ritorno alla ribalta dell’esito Goal (segnano entrambe), quotato a 1.68 da Eplay24, a 1.65 da Marathonbet, a 1.63 da Bwin.