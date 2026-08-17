Pronostico Sassuolo-Cesena, Aquilani contro Diamanti per un posto nei sedicesimi di Coppa Italia

Anche per Sassuolo e Cesena la stagione ufficiale inizia con la Coppa Italia. C’è curiosità per vedere all’opera le “creature” di Alberto Aquilani e Alessandro Diamanti. I neroverdi hanno vinto gli ultimi due scontri diretti in Serie B ma il Cesena si è aggiudicato il precedente di Coppa Italia a gennaio 2017: 2-1 in rimonta. Il Sassuolo ha perso le amichevoli estive giocate contro Celta Vigo (Liga) e Augsburg (Bundesliga) mentre il Cesena viene da uno 0-0 col Forlì.