Cremonese-Sampdoria, l'ex Giampaolo sulla strada dei blucerchiati: quote e pronostico
Era partita alla grande, candidandosi al ruolo di squadra rivelazione del campionato. Poi è calata progressivamente alla distanza, fino ad incappare dell’inesorabile verdetto: la retrocessione in Serie B. La Cremonese riparte dal confermato Marco Giampaolo, che al debutto ufficiale in stagione, in Coppa Italia, affronta la Sampdoria. Ecco il pronostico del match.
Comparazione quote: Cremonese-Sampdoria Multigol 2-3
Un tuffo nel passato per il mister, che è stato alla guida dei blucerchiati in due distinti periodi. Di fronte ci sarà la nuova Samp di Bernardo Corradi, che nell’ultimo campionato cadetto si è guadagnata la salvezza alla penultima giornata. Troppo presto per formulare giudizi ma le prime sensazioni sono positive: i liguri hanno pareggiato 0-0 in amichevole contro il Cagliari e battuto 2-0 il Parma. La Cremonese ha invece superato 1-0 il Verona in uno scontro (senza posta in palio) tra formazioni che puntano all’immediato ritorno in Serie A. Si gioca al Druso e Bolzano e non allo Zini di Cremona ma, anche così, il pronostico resta favorevole ai grigiorossi. Il segno 1 è in lavagna a 1.95, da valutare la possibilità del Multigol 2-3 (due o tre reti complessive al 90’) a... quota 1.91 su Eplay24 e NetBet, a 1.90 su Snai.
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