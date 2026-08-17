Cremonese-Sampdoria, l'ex Giampaolo sulla strada dei blucerchiati: quote e pronostico

Comparazione quote: Cremonese-Sampdoria Multigol 2-3

Un tuffo nel passato per il mister, che è stato alla guida dei blucerchiati in due distinti periodi. Di fronte ci sarà la nuova Samp di Bernardo Corradi, che nell’ultimo campionato cadetto si è guadagnata la salvezza alla penultima giornata. Troppo presto per formulare giudizi ma le prime sensazioni sono positive: i liguri hanno pareggiato 0-0 in amichevole contro il Cagliari e battuto 2-0 il Parma. La Cremonese ha invece superato 1-0 il Verona in uno scontro (senza posta in palio) tra formazioni che puntano all’immediato ritorno in Serie A. Si gioca al Druso e Bolzano e non allo Zini di Cremona ma, anche così, il pronostico resta favorevole ai grigiorossi. Il segno 1 è in lavagna a 1.95, da valutare la possibilità del Multigol 2-3 (due o tre reti complessive al 90’) a... quota 1.91 su Eplay24 e NetBet, a 1.90 su Snai.