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Il Palermo di Inzaghi può battere il Lecce? Ecco il parere dei bookie

Le quote del match di Coppa Italia in programma al Barbera, chi vince affronterà il Mantova

2 min

Pubblicato il 17.08.2026, 14:21

Palermo-Leccecoppa italiaquote

Sfida “made in Sud” al Barbera dove si affrontano Palermo e Lecce. I rosanero di Pippo Inzaghi hanno chiuso la tournée australiana perdendo 2-0 contro la Juventus di Spalletti. Curiosità: anche contro Iraklis (1-1) e Melbourne City (vittoria siciliana per 2-0) si erano viste due reti esatte al triplice fischio. La vincente di questo incontro affronterà il Mantova, che a sorpresa ha eliminato la Lazio di Gattuso.

Comparazione quote: Palermo-Lecce 1X+Under 3,5

Per il Lecce di Eusebio Di Francesco è il primo test significativo di questa stagione, la prova generale in vista del debutto in Serie A contro il Venezia. La differenza di categoria c’è ma, per le quote, non si vede. In lavagna parte davanti il Palermo, che oltretutto ha battuto per 2-1 il Lecce negli ultimi due incroci. Proprio alla luce dell’equilibrio che sembra poter caratterizzare il match, si può valutare la combo formata dalla doppia chance 1X e dall’Under 3,5. Ovvero, Palermo imbattuto e massimo tre reti in partita: quota 1.83 su Eplay24 e NetBet, 1.75 su Snai.

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