Il Palermo di Inzaghi può battere il Lecce? Ecco il parere dei bookie

Sfida “made in Sud” al Barbera dove si affrontano Palermo e Lecce. I rosanero di Pippo Inzaghi hanno chiuso la tournée australiana perdendo 2-0 contro la Juventus di Spalletti. Curiosità: anche contro Iraklis (1-1) e Melbourne City (vittoria siciliana per 2-0) si erano viste due reti esatte al triplice fischio. La vincente di questo incontro affronterà il Mantova, che a sorpresa ha eliminato la Lazio di Gattuso.