Levski Sofia-Aek Atene, il pronostico: occhio all'esito "chance mix"

Il terzo e ultimo match di Champions League in programma oggi vede di fronte Levski Sofia e Aek Atene . I bulgari proveranno a festeggiare con una storica qualificazione al tabellone principale la loro bella cavalcata estiva. Borac, Universitatea Craiova e Kairat Almaty i nomi delle avversarie affrontate ed eliminate nei turni precedenti. Di sconfitte neanche l’ombra, tanto che il Levski tra gare ufficiali e amichevoli conta ben 17 risultati utili di fila. L’Aek è avvisato.

Comparazione quote: Levski-Aek X primo tempo o X finale

I greci devono ancora iniziare il loro campionato, sei giorni fa hanno giocato la Supercoppa nazionale contro l’Ofi Creta pareggiando 2-2 al 90’ (gol d’apertura segnato da Luka Jovic) e perdendo ai calci di rigore. Che partita aspettarsi? Equilibrata (anche osservando le quote), con un numero totale di reti uguale o inferiore a due. Da tenere in considerazione l’esito chance mix “X primo tempo o X finale” e l’Under 2,5. L'esito X primo tempo o X finale è a 1.64 su Eplay24 e StarYes, a 1.57 su Snai. L'Under 2,5 vale 1.65 per Eplay24, GoldBet e Planetwin.