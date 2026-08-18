Atletico Madrid-Malaga, il pronostico: è il debutto stagionale per il Cholo Simeone

Comparazione quote: Atletico Madrid-Malaga 1+Under 4,5

L’Atletico si è misurato contro squadre di spessore: ha vinto la prima e l’ultima esibizione contro Getafe e Marsiglia, in mezzo un doppio ko contro le due formazioni di Manchester. Per le quote l’esordio madridista sarà ok: il segno 1 difficilmente supera l’1.30, per il 2 del Malaga (nel 2015 l’ultimo successo sull’Atletico) l’offerta dei bookie sale a 10. Il consiglio è di valutare la combo 1+Under 4,5: quota 1.52 su Eplay24 e NetBet, 1.57 su Snai.