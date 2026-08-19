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Playoff Conference League, tocca a Sarri! Il pronostico di Atalanta-Hapoel Tel Aviv

La Dea scende in campo a Bergamo contro gli israeliani, che hanno eliminato Ludogorets e Katowice
Federico Vitaletti
Federico Vitaletti

2 min

Pubblicato il 20.08.2026, 00:10

Pronostico Atalanta-Hapoel Tel AvivSarriPlayoff Conference League

Tutto pronto per il debutto stagionale della nuova Atalanta di Maurizio Sarri. La Dea ospita a Bergamo l’Hapoel Tel Aviv nel match d’andata dei playoff di Conference League. Ecco il pronostico di Atalanta-Hapoel Tel Aviv.

Comparazione quote: Atalanta-Hapoel 1+No Goal

I nerazzurri hanno chiuso il ciclo di amichevoli battendo 1-0 un avversario di valore come l’Athletic Bilbao (gol di Zalewski), in precedenza un netto 3-0 allo Schalke. Sarebbe importante centrare il terzo clean sheet di fila contro l’Hapoel, che nei due turni precedenti ha eliminato Ludogorets e Katowice. Occhio al dato: nelle sei gare ufficiali fin qui giocate dagli israeliani si sono sempre viste da due a quattro gol totali. L’Atalanta cerca vittoria e passi avanti in termini di condizione fisica e allora chissà che, in queste prime uscite, Sarri non possa insistere proprio su aspetti come concretezza e solidità. Il segno 1 per i bookie non è in discussione e di conseguenza la quota non può essere allettante. I numeri si fanno più interessanti se si guarda in direzione della combo 1+No Goal: a 1.76 su Eplay24 e StarYes, a 1.85 su Snai.

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