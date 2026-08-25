Playoff Champions League, pronostico Bodo Glimt-Nijmegen: i norvegesi vedono la "fase campionato"

Ci... risiamo (quasi)! Il Bodo è a un passo dalla seconda qualificazione consecutiva alla fase campionato della Champions League . Dopo aver fatto fuori, a suon di gol (fatti e presi), la Royale Union la compagine norvegese ospita gli olandesi del Nijmegen per il ritorno dei playoff dopo che all’andata si è già imposto per 3-1.

Comparazione quote: Bodo-Nijmegen segno 1

Per il club “Orange”, qualificatosi per la prima volta nella sua storia ai preliminari della più prestigiosa competizione continentale, il biglietto per la fase campionato sembra quasi perduto. Eppure, all’andata, il Nec ha tirato in totale ben 22 volte contro i soli 8 tiri del Bodo che, evidentemente, ha saputo concretizzare meglio le sue occasioni. Stasera Berg e compagni non hanno necessità di vincere ma, conoscendoli (basta ricordare il 3-1 all’andata all’Inter dell’anno scorso seguito dal 2-1 al ritorno), ci proveranno lo stesso. Fiducia al segno 1, offerto a 1.50 da Eplay24, a 1.48 da Bet365, a 1.45 da Eurobet.