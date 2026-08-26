Playoff Champions, stasera gli ultimi verdetti: il pronostico e le quote di Viking-Dinamo Zagabria

Nella gara di andata, a Zagabria, sembrava che la Dinamo potesse fare un sol boccone del Viking ma le cose non sono andate proprio così. Eppure i croati, che già se l’erano vista brutta contro il Thun (battuto solo ai supplementari dopo il doppio pareggio tra andata e ritorno), erano riusciti a realizzare 2 reti nei primi 10 minuti di gioco.

Comparazione quote: Viking-Dinamo Zagabria Goal