Premier League, pronostico Crystal Palace-Manchester City: Maresca cerca il blitz a Selhurst Park

L'era Guardiola per il Manchester City è finita e adesso tocca a Enzo Maresca cercare di mantenere alto il nome e il rendimento dei Citizens. Il prologo al campionato non è stato dei migliori, una sfida contro l'Arsenal per il Community Shiel d che si è conclusa con un perentorio 3-0 a favore dei Gunners che hanno portato a casa il loro primo trofeo stagionale.

Comparazione quote: Crystal Palace-Manchester City segno 2

A seguire è arrivato l'esordio in Premier League, in casa contro il Bournemouth che è passato in vantaggio al 26' e ha resistito quasi fino alla fine subendo le due reti del City solo all'84' e al 91'. Haaland e compagni giocano venerdì sera sul campo del Crystal Palace che è andato ko all'esordio (0-2 sul campo dell'Everton) e il segno 2, inevitabilmente, è quello che si lascia preferire. La vittoria del Manchester City è quotata a 1.65 da Eplay24, Eurobet e DomusBet.