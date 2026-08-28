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Premier League, sabato si pranza con Liverpool-Nottingham Forest: quote e pronostico

I Reds di Iraola cercano i tre punti dopo il pari al debutto contro il Newcastle

2 min

Pubblicato il 28.08.2026, 21:00

Liverpool-NottinghampronosticoPremier League

Il sabato di Premier League si apre, a ora di pranzo, con il Liverpool che ospita il Nottingham Forest. Ecco il pronostico del match, in programma sabato 29 agosto alle 13.30.

Comparazione quote: Liverpool-Nottingham segno 1

Pareggio per 2-2 all’esordio per i “Reds” sul campo del Newcastle (con la seconda rete realizzata su rigore da Szoboszlai addirittura al 99’) e ko interno (0-1) contro il Leeds per il Forest. Un incidente? Non proprio se si considera che il Nottingham, dopo soli 3 giorni, ha incontrato di nuovo il Leeds in Efl Cup perdendo di nuovo, stavolta 0-2, sempre nel proprio stadio. Nonostante le tante incertezze mostrate da Gapko e compagni a St.James’ Park stavolta le cose dovrebbero andar meglio. Il segno 1 sembra obbligato, anche secondo i bookmaker. La vittoria della squadra di Iraola si gioca a 1.53 su Eplay24, a 1.52 su Snai, a 1.50 su Bet365.

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