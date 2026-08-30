© LAPRESSE

Atalanta-Bologna, per i tre punti e... per Rowe: il pronostico

Le quote del match tra gli uomini di Sarri e quelli di Tedesco

2 min

Pubblicato il 30.08.2026, 15:00

Atalanta-Bolognapronosticoquote

Sarri promosso al primo esame, Tedesco... da rivedere. Per Atalanta e Bologna è il momento di tornare in campo per la seconda giornata di campionato. Al debutto la Dea ha superato per 2-1 un bel Sassuolo, gli emiliani invece hanno perso 1-0 in casa contro la Lazio di Gattuso. Ecco quote e pronostico di Atalanta-Bologna, in programma lunedì 31 agosto alle 20.45.

Comparazione quote: Atalanta-Bologna Goal

La sconfitta rimediata dalla Lazio ha confermato le sensazioni negative del precampionato, segno che Tedesco ha bisogno di tempo per dare un'identità di gioco al suo Bologna. Emblematico il caso relativo agli attaccanti: Sarri può disporre di due attaccanti di livello come Scamacca e Krstovic (match winner contro il Sassuolo), Tedesco ha più lavoro da fare per inserire i nuovi arrivati, Dovbyk e Piccoli, anche loro destinati a molte staffette nel corso della stagione. Da vedere se l'impegno infrasettimanale della Dea, vittoriosa per 1-0 nel playoff di Conference League contro l'Hapoel, avrà il suo peso su questo appuntamento del Monday night. Per i bookie l'Atalanta è favorita, il bis degli uomini di Sarri è proposto a 1.98 da Eplay24, a 1.93 da Betsson, a 1.88 da Eurobet. Tuttavia, gli operatori si aspettano un incontro con entrambe le squadre a segno, scenario che non si è mai verificato negli ultimi quattro incroci. Il Goal si attesta sull'1.75 su Eplay24, Bwin e William Hill.

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS