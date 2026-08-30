Atalanta-Bologna, per i tre punti e... per Rowe: il pronostico

Sarri promosso al primo esame, Tedesco ... da rivedere. Per Atalanta e Bologna è il momento di tornare in campo per la seconda giornata di campionato. Al debutto la Dea ha superato per 2-1 un bel Sassuolo , gli emiliani invece hanno perso 1-0 in casa contro la Lazio di Gattuso . Ecco quote e pronostico di Atalanta-Bologn a, in programma lunedì 31 agosto alle 20.45.

Comparazione quote: Atalanta-Bologna Goal

La sconfitta rimediata dalla Lazio ha confermato le sensazioni negative del precampionato, segno che Tedesco ha bisogno di tempo per dare un'identità di gioco al suo Bologna. Emblematico il caso relativo agli attaccanti: Sarri può disporre di due attaccanti di livello come Scamacca e Krstovic (match winner contro il Sassuolo), Tedesco ha più lavoro da fare per inserire i nuovi arrivati, Dovbyk e Piccoli, anche loro destinati a molte staffette nel corso della stagione. Da vedere se l'impegno infrasettimanale della Dea, vittoriosa per 1-0 nel playoff di Conference League contro l'Hapoel, avrà il suo peso su questo appuntamento del Monday night. Per i bookie l'Atalanta è favorita, il bis degli uomini di Sarri è proposto a 1.98 da Eplay24, a 1.93 da Betsson, a 1.88 da Eurobet. Tuttavia, gli operatori si aspettano un incontro con entrambe le squadre a segno, scenario che non si è mai verificato negli ultimi quattro incroci. Il Goal si attesta sull'1.75 su Eplay24, Bwin e William Hill.