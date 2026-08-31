Coppa Italia, pronostico Torino-Monza: Abate-Juric per il riscatto e... per il Milan

Comparazione quote: Torino-Monza segno 1

I granata hanno infatti battuto, a Ferragosto, la Carrarese 1-0 mentre il Monza ha liquidato, il giorno prima, la pratica Avellino con un 3-0. Poi i dolori in campionato con Vlasic e compagni due volte ko nei primi due impegni (1-2 contro il Milan prima e 1-2 contro il Sassuolo poi) e i brianzoli due volte ko contro Inter prima (1-4) e Udinese poi (2-3). Martedì sera (ore 21.00) le due squadre si affronteranno per accedere agli ottavi di finale della Coppa Italia dove c'è il Milan ad aspettare la vincente del confronto tra Abate e Juric. Le quote concedono fiducia all'1, esito che ci può stare. La vittoria del Toro al 90' è offerta a 1.88 da Eplay24, a 1.85 da Bet365, a 1.84 da Betsson.