Coppa Italia, Palermo-Mantova: il pronostico sorride agli uomini di Pippo Inzaghi

Comparazione quote: Palermo-Mantova segno 1

I siciliani, nel turno di esordio in questa competizione, hanno fatto fuori il Lecce con un rotondo 2-0 mentre il Mantova ha addirittura espugnato l’Olimpico eliminando, sempre con un 2-0, la Lazio. Poi ha preso il via il campionato e i rosanero hanno fatto bottino pieno sia in casa contro la Juve Stabia (1-0) che in trasferta ad Arezzo (3-2). I lombardi, invece, hanno semplicemente invertito l’ordine degli addendi (prima hanno vinto a Carrara per 2-1 e poi hanno concesso il bis davanti ai propri tifosi rifilando un 3-1 all’Empoli) ma il risultato non è cambiato con entrambe le squadre, uniche insieme al Modena, a guidare la classifica della serie B con 6 punti ciascuna. Il bilancio, in termini di marcature, di queste prime tre esibizioni ufficiali parla di 6 reti all’attivo e 2 al passivo per il Palermo, di 7 reti all’attivo e di 2 al passivo per il Mantova. L’undici guidato da Filippo Inzaghi in questa occasione ha dalla sua il fattore campo e, al Barbera, non è vantaggio da poco. Anche se la Coppa Italia spesso riserva delle sorprese qui si parte con il segno 1: quota 1.63 su Eplay24, 1.62 su Bwin, 1.60 su Betsson.