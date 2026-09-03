Liga, Real Sociedad-Celta: per le quote c'è un chiaro favorito

Comparazione quote: Real Sociedad-Celta Multigol 1-3

Una sfida che arriva dopo tre partite de LaLiga che non hanno però dato troppe soddisfazioni sia all’undici di San Sebastian che a quello di Vigo. La Real Sociedad, almeno, un match l’ha vinto (l’ultimo, di misura per 2-1, contro l’Espanyol) grazie al quale adesso ha tre punti all’attivo mentre il Celta, dopo aver pareggiato all’esordio (0-0) contro il Valencia, ha poi perso le due partite seguenti (1-2 in casa contro l’Osasuna e 0-2, sempre in casa, contro l’Athletic Bilbao). Per la cronaca è doveroso ricordare che i due ko iniziali di campionato della Real Sociedad sono arrivati contro Betis (0-1) prima e Real Madrid (1-4) poi. Con queste premesse è evidente che la sfida di stasera assume una importanza notevole perché, in caso di successo, i tre punti permetterebbero di risalire in classifica allontanandosi dalla zona più pericolosa della graduatoria mentre, diversamente, si resterebbe a ridosso o addirittura all’interno delle posizioni più a rischio del campionato. Il torneo, certo, è solo all’inizio ma i passi falsi commessi adesso spesso hanno ripercussioni anche nel prosieguo della stagione. Per le quote i favori del pronostico sono più dalla parte della Real Sociedad una cui vittoria vale 1.90 contro il 3.95 previsto per il 2 del Celta. E questa è una posizione che si può condividere. In alternativa si potrebbe considerare il Multigol 1-3 : quota 1.37 su Eplay24 , e NetBet, 1.45 su Sisal.