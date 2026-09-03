Ligue 1, il Lille di Giroud può vincere a Tolosa? Le quote

Comparazione quote: Tolosa-Lille segno 2

Il Tolosa, infatti, ha perso all’esordio in casa contro il Lione (1-2) pareggiando, sei giorni fa, il secondo match (1- 1) con il Brest. Il Lille ha invece prima superato, in trasferta, l’Angers (2-0) e poi pareggiato per 2-2 nientemeno che con il Psg al termine di una gara pazzesca. Il Lille era in vantaggio 2-0 fino al 91’ quando ha incassato la rete del 2-1 subendo quella del definitivo pareggio al 95’. Basta questo semplice confronto a inquadrare la partita con il segno 2, dalla quota anche molto interessante, che si lascia preferire. Il successo esterno del Lille è q uotato a 2.00 da Eplay24 , a 1.99 da Eurobet, a 1.95 da Snai.